– Mindenki azt hiszi, hogy a táborban megtanulunk egy-két táncot, a többi pedig szinte csak nyaralás, de ez egyáltalán nem így van. A tábor egy nagyon kemény folyamat. Én nem néztem utána, amikor jelentkeztem, de amikor saját bőrömön tapasztaltam, akkor rájöttem, hogy ez tényleg egy nagyon kemény két hét. Mindennap edzések voltak, a második héten már mindennap próbáltunk is, naponta akár 6–7 órán keresztül. Mind mentálisan, mind fizikailag is megterhelő volt, de nekem nagyon tetszett. Csak azért sajnálom, hogy megnyertem, mert nem indulhatok újra.

– Hogyan épül fel egy szépségkirálynő étrendje, diétája?

– Alapvetően figyelek arra, hogy minél kevesebb feldolgozott élelmiszert fogyasszak, és nálunk az egész család figyel erre. Mi piacon szoktunk vásárolni, a húst a hentestől vesszük, tehát én ezekre korábban is figyeltem. Az utóbbi időben heti, majdnem napi rendszerességgel edzeni is jártam. Természetesen nálam is becsúsznak sütik, mert egyébként nagyon édesszájú vagyok. Szeretek néha bűnözni is, tehát ha a helyzet úgy hozza, akkor én sem mondok nemet a pizzára vagy a hamburgerre, de azért igyekszem legalább a hétköznapokat úgy kitölteni, hogy egészségesen táplálkozzak.

– A jövőben mennyire szeretne aktív részese maradni a médiának, akár a közösségi médiának?

– Mindenképpen szeretném fenntartani a figyelmet, hiszen ez egy szuper lehetőség, hogy ezáltal az emberek bekövetnek engem. Szerintem ez azért egy nagyon jó dolog, mert ezt a jövőben még lehet kamatoztatni. Terveim között szerepel, hogy képviseljem a választott ügyemet, de az is, hogy elkezdjek TikTok-videókat gyártani, esetleg egészséges recepteket megosztani.

– Mivel tölti az elkövetkezendő időszakot? Mennyire lesz pihentető az idei, már szépségkirálynőként töltött nyara?

– A nyáron még lesz időm pihenni, viszont szeptembertől már elkezdünk felkészülni a világversenyre, ahova egy új produkciót is ki szeretnénk találni számomra. Szeretnék minél hamarabb Pestre költözni, illetve a nyáron az angol nyelvtudásomat szeretném még fejleszteni.