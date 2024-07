Az ifjú szépségkirálynő a rádióműsorban elmondta, hogy a casting előtti utolsó napon határozta el, hogy kipróbálja magát, mondván, hogy mindenbe bele kell vágni, amire van lehetősége. A szülők véleményét is kikérte már akkor, amikor fontolgatta az indulást, akik rábízták a döntést. Magára a megméretésre, vele együtt a táborra, és az ottani társaságra is jó szívvel emlékszik vissza szépségkirálynő, ami megfogalmazása szerint pozitív élmény volt.

Magyarország Szépe, a kiskőrösi Katzenbach Andrea

Fotó: Rádió 1 Gong

Megterhelő volt a felkészülés

A döntőbe jutott 15 lány táborban készült a fináléra. Ott négy alverseny volt, és akkor vették fel azokat a videó részleteket is, amiket a nézők a döntőn láthattak. A második hét a próbákról szólt, a táncok betanulásáról, ezért az első hét mentálisan, a második fizikailag jelentett kihívást a napi 8 óra próbával, plusz naponta két edzéssel. Két másik lány is bejutott a legjobb 15 közé Bács-Kiskunból: Csipak Zsuzsanna szintén Kiskőrösről, Geiger Zsanett pedig Csengődről, akikkel korábban is ismerték egymást, és máig tartják a kapcsolatot.

Sok minden változott az életében a győzelem óta.

Andrea elmondta, hogy sok minden változott az életében a győzelemmel. Azóta interjúról interjúra jár, amit nagyon élvez.

Szeptembertől a világversenyre készül

Azt is kifejtette, hogy az előtte álló egy évben fontos feladatok várnak a szépségkirálynőre. Szeptembertől készül a világversenyre, amire új produkciót találnak ki. Mivel Andrea nagyon szeret táncolni, ennek is szerepe lehet benne. Ezenkívül szeretné felfrissíteni az angol tudását, de a nyár még a pihenésé: barátnőivel nyaralást tervez, és fesztiválozni is mennek.

Andrea elmondta, hogy nem tudják még mikor és hol lesz Miss World, vagyis a világverseny, de a tavalyi győztes segít neki felkészülni. Elmondása szerint hasonlóan zajlik, mint a magyar verseny, de sokkal nagyszabásúbb, több résztvevővel.

A Neumann Egyetemen tanult

A szépségkirálynő elmondta, hogy a Neumann János Egyetem kereskedelem és marketing szakán végzett. Azért döntött a marketing mellett, mert mindenképpen gazdasági területen szeretett volna továbbtanulni a középiskola után. Szerinte a marketing sokrétű szak, amivel számos területen lehet továbbhaladni később. Ezenkívül grafikus és webdizájner tanfolyamot is végzett, ezzel kapcsolatban is kipróbálná magát. Elárulta, hogy korábban egy kiskőrösi építőipari cégnél dolgozott marketing koordinátorként.