Zoli telepakolta bőröndjeit és Santorini felé vette az irányt többedmagával. Folyamatosan beszámol útjairól követőinek is, ez most sincs sincs másképp, hiszen videós posztjaiból kiderül, hol is van éppen és mit csinál.

Santorini felé vette az irányt Jákob Zoli

Fotó: Szabolcs László

Zoli már most igazi helybélinek tartja magát, egy nazar talizmán karkötőt is beszerzett, mely a hiedelmek szerint elűzi a rontást és véd a szemmel verés ellen.

Videóban mutatta meg szálláshelyét is, illetve még a medencében is csobbant egyet, onnan üdvözölte rajongóit.

A képeslapra illő tájról Zoli egy fotót is megosztott követőivel, melyen a kék tengerrel és a hófehér házakkal a háttérben gyönyörködik a naplementében.

„Nagyon szép és különleges hely” – írta Zoli a posztban.