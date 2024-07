Jákob Zoli ezúttal a görög szigetet, Santorinit járja be a lányával.

Jákob Zoli

Forrás: Ripost.hu

A hartai származású milliárdos üzletember folyamatosan beszámol útjairól követőinek is, ez most sincs sincs másképp, hiszen videós posztjaiból kiderül, hol is van éppen és mit csinál. Jákob Zoliék természetesen végigkóstolják a görög ételeket is és szebbnél szebb helyeket látogatnak meg.