Daisy elmondása szerint az a pletyka kering róla, hogy a milliárdos bankigazgató férje tartja el őt, és csak élősködik rajta.

Hazug pletykák tejednek Daisyről

Forrás: Bukovicsné Békefi Daisy Instagram-oldala

– Megismerkedésünkkor ugyanabban a pozícióban dolgoztunk, mikor összejöttünk, ő költözött hozzám vidékre Budapestről, azóta együtt építjük az életünket – kezdte Daisy megcáfolni a rosszindulatú pletykákat. – A gyerekek érkezésekor én otthon maradtam, mint főállású anya, ekkor valóban egyedül ő biztosította a megélhetésünket. Viszont amíg a gyerekekkel voltam, otthonról építettem a karrieremet. Lediplomáztam, először egyéni vállalkozó voltam, majd céget alapítottam, előadásokat tartottam például vállalkozás fejlesztés témában is, létrehoztam a saját kozmetikai márkám, írtam egy könyvet, már dolgozom a következőn és hamarosan saját gyógytea keverékeim is lesznek, a nagyobb tervekről nem is beszélve – foglalta össze a kecskeméti influenszer.

Elmondása szerint a férje azóta már otthagyta a munkahelyét, és ő is Daisy vállalkozásában dolgozik. Végeztül pedig felháborítónak tartja, hogy a mai világban néhányan még mindig azt hiszik, hogy egy nő nem lehet magától sikeres.