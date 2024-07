Mint arról korábban beszámoltunk, az interneten terjed egy olyan pletyka Daisyről, miszerint a milliárdos bankigazgató férje tartja el őt, és csak élősködik rajta.

Forrás: Bukovicsné Békefi Daisy Instagram-oldala

Daisy ezután hosszan ecsetelte, hogy mennyit dolgozott azért, hogy sikeres vállalkozó lehessen, és mára férje is ebben a cégben dolgozik. Ugyanakkor legutóbbi posztjában szerette volna tisztázni, hogy ő egyáltalán nem ítéli el azokat a nőket, akiket a gazdag férfjük tart el.

– Még ha „eltartott” is lennék, a világon semmi gond nem lenne azzal! Voltam kizárólag háztartásbeli, egy csepp szégyenérzet nem volt bennem (miért is kéne lennie?), sőt! Az eltartott nő kifejezés édesanyákra, borzasztóan lealacsonyító. Egy háztartásbeli nő, főállású anya, háziasszony, keményen dolgozik azért, hogy gondoskodjon a családjáról, és megfelelő körülményeket teremtsen a gyerekeinek és a férjének. Ne nézzük már le a nőket! Hidd el, ha eltartott nő lennék sem a fenekemet vakargatnám otthon, mint ahogyan egyetlen háztartásbeli édesanya sem ezt teszi, hanem a belüket is kidolgozzák otthon a gyereknevelés mellett (már bocsánat a kifejezésért), aztán jönnek az ilyen megmondó emberek, hogy jajj ő csak otthon unatkozik, semmirekellő – foglalta össze gondolatait Daisy.