Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, Aurelio idén februárban szabadult a börtönből, néhány hete pedig a háziőrizetnek is búcsút mondhatott. A bajai származású Aurelio ma már szabad ember, s úgy vallja, teljes megváltozott a rácsok mögött töltött idő alatt. Amíg büntetését töltötte, megszületett a kislánya, Sofia, és mióta szabadult, boldog családot alkotnak.

Aurelio nagyot kaszált a Tippmixen

Fotó: MG / ripost.hu



Aurelio most már nemcsak magáért felel, hanem a családjáért is, hiszen kislányának mindent meg szeretne adni. Ehhez a céljához most eléggé közel került, hiszen a saját ruhamárkáján kívül a sportfogadásban is sikeres.

Az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy csak a napokban lejátszott meccseken több mint egymillió forintot nyert – figyelt fel rá a ripost.hu.