Tavaly Tápai Szabina, a kiskunhalasi származású kézilabdázó és Kucsera Gábor bejelentette, hogy külön utakon folytatják és a válás mellett döntöttek, ám azóta sikerült kibékülniük és megmenteni a házasságukat. Természetesen az ismételt egymásra találás után a volt kajakos visszaköltözött a közös házba. A hétvégét most is ott töltötték, és Gábor megosztott egy vicces történetet is.

Fotó: Czerkl Gábor

A videóban azt láthattuk, ahogy a sztárpár fia megmutatja, mennyire jó a szabadrúgások terén. Édesanyját megkérte, hogy videózza le a produkciót, de labda végül Szabinát találta telibe – figyelt fel rá a Ripost.

Amikor a fiad megkér, hogy vedd fel, ahogy átrúgja a labdát a medencén! (Direkt guggoltam, hogy el ne találjon!) – írta Szabina a videóhoz, amit férje is megosztott, azonban a végkifejlet komoly következménnyel járt. Szabina igyekezett lejegelni a puklit, de láthatóan nem vette szívére, mert nevetve mutatta meg a piros foltot a homlokán.