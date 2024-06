Bács-Kiskun vármegye méltán lehet büszke a 23 éves lányra, aki megnyerte az ország legrangosabb szépségversenyét. Mint arról már korábban is beszámoltunk: a megmérettetés TOP 15-ös döntőjébe három megyebeli hölgy is bejutott, Katzenbach Andrea mellett Geiger Zsanett (23 éves, Csengőd) és Csipak Zsuzsanna (20 éves, Kiskőrös) is ott volt a legszebbek között.

A Kiskőrösről származó Katzenbach Andrea fejére került a korona

Forrás: MTI

A Magyarország Szép döntőjét vasárnap este tartották meg, a Duna TV közvetítette a látványos eseményt. A szakmai zsűri szavazatainak összesítése alapján Katzenbach Andrea lett Magyarország Szépe, a két udvarhölgynek Cseh Jázmint és Horváth Alexandrát választották. Így Andrea képviselheti hazánkat a nemzetközi Miss World világdöntőn.

A világverseny szlogenje: „Szépség, céllal”, ezért a Magyarország Szépe – Miss World Hungary egyik legfontosabb missziója továbbra is az, hogy ráirányítsa a fókuszt a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. A győztes egy éven át fontos feladatokat lát el: járja a világot, felhívva a figyelmet fontos emberi jogi és környezetvédelmi problémákra, és jószolgálati nagykövetként sokat tesz számos társadalmi ügy előremozdításáért. A hazai versenysorozatban elengedhetetlen volt, hogy a leendő szépségkirálynő szorgalmas, elhivatott, pozitív és nyitott személyiség legyen, és jól beszéljen angolul, hiszen a nemzetközi finálén is prezentálnia kell az általa kidolgozott jótékonysági projektet.

A kiskőrösi Katzenbach Andrea 2000-ben született. A 23 éves szépség közgazdász, grafikus és webdesigner végzettségű. A verseny során korábban elmondta: extrovertált, társaságkedvelő személyiségnek tartja magát, aki könnyen megtalálja a közös hangot az emberekkel. Nagyon szereti a jókedvű, pozitív és laza embereket, hiszen ő maga is ilyen. Kiskorában nagyon fiús lány volt, Imádja a barátait szórakoztatni, ha valaki megismeri, mindig pozitívan csalódik. Konditermi súlyzós edzésekre jár. Szeret új dolgokat tanulni, vágyik a változatosságra, és általában egyszerre mindig több téren tevékenykedik. Nincs példaképe, vallja, hogy saját magunkból kell kihozni a maximumot.