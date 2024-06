Korábban beszámoltunk arról, hogy idén tavasszal már olvashatjuk Daisy gyógynövényekről szóló, és recepteket is magába foglaló könyvét. A közelmúltban kiadott könyvet pedig már számtalan rajongója vásárolta meg.

A kecskeméti influenszer, kertészmérnök ezúttal egy motiváló bejegyzést osztott meg követőivel.

Forrás: Bukovicsné Békefi Daisy Instagram-oldala

„Régen azt gondoltam, ha valakinek könyve jelenik meg, az illető nem akárki, és olyan pátosz lengi körül, amit földi halandó nem is közelíthet meg. Hiszen nem akárki írhat ám könyvet, csak az arra méltó szerencsések. Na, ez baromság! Könyvet bárki írhat, Te is, én meg még mindig ugyanaz vagyok, mint a lány, aki pár éve el sem tudta képzelni hogy ez lehetséges, de mégis belevágott. Szóval arra kérlek, vágj bele te is bármibe, amire vágysz, merj nagyot álmodni!” – fogalmazott a bejegyzésben Daisy.

Leírta azt is, hogy szerinte senki sem fontosabb vagy értékesebb a másiknál, mind emberek vagyunk. Mindenkinek lehetnek céljai és álmai, amiket nem lehetetlen megvalósítani, csak kellő magabiztosság és kitartás kell hozzá.

Követői hálásak neki ezért a posztért, és sorra köszönik meg a biztató szavakat és a pozitív üzenetet, valamint nem utolsó sorban gratulálnak a sikeres könyvhöz is.