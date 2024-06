Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk Aurelio néhány hete már szabad ember. A házi őrizet után első útja kislányához és kedveséhez vezetett.

Aurelio szabad, és ettől új ember lett

Fotó: Máté Krisztián / Ripost



A Ripostnak a korábbi botrányhős elmondta, hogy imád apuka lenni, kislányával Szofival igazi apa-lánya szerelemben vannak. Aurelio most már boldogan kijelenti, hogy gyermeke édesanyja számára a nagy Ő.

– „Onnantól, hogy kiderült, van egy kislányom, skype-on beszéltünk, láthattam, de Niki volt is bent nálam” – mesélte a korábbi VV győztes. –„Nikivel mi egyébként évekig barátok voltunk, aztán jött az az éjszaka, amikor megfogant Szofi. Nem úgy terveztük, de így visszagondolva, az sem véletlen. Amikor kijöttem és találkozni kezdtünk, nem mondom, hogy egyszerre lettünk szerelmesek, mert én előbb szerelmes lettem. Niki azt mondja, ne nézzek rá azokkal a kiskutya szemekkel, szerinte ezzel fogtam meg, nem tudom. Vagy lehetett szimplán khm… a karakterem ”– nevet nagyot Aurelio.

Aurelio tudja, hogy nehéz eset, emiatt nehéz vele együtt élni, de igyekszik, hogy ez változzon.

– „A viccet félretéve, azt szokták mondani, megszerezni könnyű, megtartani nehéz, rajtam nem fog múlni. A börtönben azt is be kellett látnom, én tényleg egy nehéz ember vagyok, nem bírom, ha valami nem úgy történik, ahogy én akarom. Ezt nem tudom mire fogni, a horoszkópom, az aszcendensem. Mindenesetre le a kalappal Niki előtt, hogy velem van, hogy kitart mellettem, mert nem vagyok egy könnyű eset. Próbálom kompenzálni a nehéz napokat, igyekszem simulékony lenni! Mindent megteszek, hogy boldog család legyünk hármasban! Én nagyon szeretem őt, bízom benne, hogy ő is engem!”

Esküvő lesz

– „Én azt gondolom, hogy egy egészséges kapcsolatban ez nélkülözhetetlen. Ha ez a gondolat nem érlelődik meg, ha ez nincs, akkor komolytalan az egész. Ideig-óráig el lehet tengődni komolyabb szándék nélkül, de ha mindkét fél komolyan gondolja a kapcsolatot, akkor ez hozzá tartozik. Ha nem valósul meg, akkor valamelyik fél, vagy akár mindkét fél félvállról vette az egészet. De nálunk nem ez van, nálunk lesz esküvő!” – árulta el a Ripostnak Aurelio.