Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, a bajai származású Aurelio teljesen megváltozott a börtönben, nem csak azért, mert jó útra tért, hanem azért is, mert időközben édesapa lett. Szofit ugyan webkamerán keresztül már odabent is látta, de az érzést, amikor először a karjába vette, sose felejti el – írja a borsonline.hu.

Aureliót megváltoztatta az apaság

Fotó: Instagram/aurelio_onorato_caversaccio

Aurelio szerint rá hasonlít kislánya

– Szofi előtt csak játszottam a gondolattal, hogy ez milyen szép érzés lehet, hogy van gyerekem, de átélni minden nap, az teljesen más – mondta elérzékenyülve a Borsnak Aurelio. A legcsodálatosabb dolog a Földön, hogy apuka vagyok és nagyon örülök, hogy lányom van. Most voltam az apák napján a bölcsődében, láttam a fiúkat, ahogy veszekedtek egy matchboxon, és olyan jó volt, hogy az én lányom ott ül az ölemben és csak tapsolt a zenére. Teljesen más egy fiú gyermek és egy lány gyermek, nyilván mind a kettőnek örültem volna. De nagyon örülök, hogy végül lányos apuka lettem. Mindig jól kijöttem a csajokkal, mindig voltak lány barátaim, és kicsit női lélek is vagyok. Szóval nem is kívánhattam volna jobbat!

A korábbi VV győztes azt mondja, gyermeke, Szofi nem csak úgy néz ki, mint ő, de aminek kevésbé örül, hogy néha úgy is szokott viselkedni.

– Elég hangos – nevet nagyot – Ezt biztos, hogy az olasz vér teszi, lehet azért hallani a hangján, hogy ott csordogál az olasz vér. Többször meglepődünk édesanyjával, szerelmemmel, Nikivel, hogy honnan jön ez az óriási hang ebből a kisgyerekből. De egyébként egy tünemény a gyerek, nem tudok rá egy rossz szót sem mondani. Én kicsit szigorú vagyok, vagyis próbálok az lenni, de persze egy pillantásával levesz a lábamról, mondjuk nem csak engem, az egész családot. De vannak alapvető dolgok, amihez én ragaszkodom, hogy például az asztalnál eszünk, mert rendmániás vagyok és nem szeretek morzsákon lépkedni – mondta el a Borsnak.

A boldog apuka arról is mesélt, hogy igyekszik mindenben segíteni párjának, mindenből kiveszi a részét. Még a pelenkázást is megcsinálja, pedig ezt korábban úgy gondolta, biztosan nem fogja megtenni soha.