A TV2 Next Top Model Hungary című műsorában egyre nehezebb feladatokkal kell szembenézniük a modelleknek.

Korábban szó szerint minden gátlásukat le kellett vetkőzniük egy aktfotózáshoz, ahol mindent megmutattak a kameráknak. Ezúttal éppen az ellenkezőjét szerették volna csinálni: sál, sapka és télikabát is jól jött volna az ausztriai havas hegyekben, viszont a képek ettől kevesebb ruhát követeltek. Szerencsére a lakiteleki szőkeségnek nem okozott problémát a pózolás, sőt még a kifutón is remekül teljesített, ugyanakkor a többi lány között még most sem találja a helyét.

A modell minden szava hazugság

–állítja a többi versenyző.

„Továbbra is tartom, hogy te a két szemem közé hazudsz” – vágta Hawa Cintia arcába.

A lakiteleki lány köpni-nyelni nem tudott, és nem tartja jogosnak a rágalmakat, amiket napok óta kap a lányoktól.

„Mindenkinek a villában megvan a véleménye rólad” – dobott rá még egy lapáttal Hawa.

A kamerák mögött Cintia végül ismét könnyeivel küzdött, melyek végül elhatalmasodtak rajta. A lány állítása szerint mindent megtesz, hogy jó viszonyban legyen riválisaival, de hiába bármi próbálkozása.

„Úgy érzem, hogy egyedül maradtam” – osztotta meg érzéseit Csordás Cintia.