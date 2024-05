A beszélgetés alatt a Cinti elmesélte, hogy miért is jelentkezett a hazai modellkedés eddigi legnagyobb megmérettetésére, megosztotta a többi versenyzővel való együttélés alatt szerzett tapasztalatait, de azt is megtudhattuk, hogy szerinte miért ő lett volna a legalkalmasabb a Next Top Model Hungary kitüntető címére.

Fotó: Zsólyomi Norbert / Forrás: TV2

– Hogyan kezdődött modellpályafutása?

– Tizenhárom évesen sétáltam anyával Kecskeméten egy bevásárlóközpontban, és éppen castingot tartott egy ügynökség. Elsétáltunk anyával előttük és odaszaladtak hozzánk, hogy hadd válogassanak be engem is. A szőke hajam, a kék szemem és a magasságom miatt azt mondták, hogy tipikus modellalkat vagyok. Anyuékkal átbeszéltük a jó és a rossz oldalát is, de végül belementek és ötéves nemzetközi szerződést kötöttünk.

– Mely országokba sodorta a nemzetközi szerződése?

– 16 évesen Kínában voltam először. Fél évre mentem ki, de voltam Görögországban is két hónapot, illetve Milánóban és Marokkóban is dolgozhattam.

– Miért jelentkezett a versenyre?

– Valójában ők kerestek meg engem és úgy voltam vele, hogy belföldön nagyon kevés jó minőségű munka van. Mindig fehérneműt akarnak a fotósok és ez egy utolsó próbálkozásként jött a modellkedés területén. Az volt a cél, hogy ha nem is nyerek, akkor legalább jobb és nagyobb márkák is megtaláljanak.

– A verseny győztese hatalmas pénzjutalommal is gazdagodik. Mire fordította volna az összeget?

– Az lett volna a cél, hogy azt a 10 millió forintot szépségszalonba fektetem, mert tetoválóként és kozmetikusként végeztem.

– Miben különbözik a többi versenyző lánytól?

– Úgy gondolom, hogy nagyon sok alázat van bennem. A verseny alatt is így volt, és emiatt úgy is éreztem, hogy kicsit el vagyok nyomja, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy az alázat nagyon fontos ebben a szakmában.

A modellkedés nem csak játék és mese

– Mi volt a legnehezebb a műsor alatt?

– A verseny maga egyáltalán nem volt akkora kihívás, mint ennyi lánnyal összezárva lenni. Én nagyon jól kijövök az emberekkel, de azt éreztem odabent, hogy annyira szerettem volna mindenkivel jóban lenni, és a lányok ebből azt szűrték le, hogy én mindenkihez odacsapódnék. Úgy érzem, hogy engem félreismertek bent, ami egy nagyon mély depresszióban csapódott rám.

– Mit adott a verseny?

– A legnagyobb topmodellek, ha valaha életükben akár csak egy olyan feladattal is találkoztak, amit mi csináltunk a verseny alatt egy nap, akkor már tényleg extrém helyzeteket megéltek, de amit mi csináltunk, azzal szerintem több év alatt sem találkoznak a legnagyobbak sem. Úgy gondolom, hogy ez a sok extrém feladat nagyon erőssé tett minket.

– Volt valami fogadalma mielőtt bement a műsorba?

– Megfogadtam apukámnak, hogy nem fogok sírni és mindent viccnek veszek majd. Ehhez képest szinte egy olyan rész sem volt, ahol ne sírtam volna.

– Mennyiben változott a személyisége a műsor hatására?

– Nagyon jó emberismerő lettem és nagyon sokat erősödtem, mert azokat a dolgokat, amiket bent hagytam másoknak, visszagondolva már soha nem hagynám.