Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, Aurelio 3,5 év letöltendő börtönbüntetést kapott emberrablásért és kábítószer-fogyasztásért. Ám jó magaviselet miatt február 17-én szabadult, de bajai otthonában őrizetben maradt. Vasárnap hajnalban lekerült a lábáról a nyomkövető is, és azonnal autóba ült – figyelt fel á a Ripost.

Aureliot megviselték a börtönévek

Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Aurelio megtanulta értékelni, amije van

A volt Való Világ-nyertest megviselte a börtön, a mai napig rémálmok gyötörik emiatt. A reintegrációs őrizetben ugyan már sokkal szabadabb volt, de most vasárnap szabad ember lett, videóban mutatta meg követőinek azt, hogy már nincs a lábán a bilincs. Sőt, érzéseiről is mesélt, többek közt arról, hogy hat évig hajszolta a pénzt, bulikban, drogokban, orgiákban kereste a boldogságot, de nem kapta meg. Ehhez képest a börtön után egy madárszó is boldoggá teszi. Valamint azt is elárulta: megtanulta értékelni, amije van.

– „Nagyon sok mindenem ráment erre a hat évre. Sajnos baráti kapcsolatok, magánéleti dolgok, de nem bánom, mert így kellett lennie” – vallotta be rajongóinak Aurelio.

– „Szégyellni szégyellem, de ezt már többször elmondtam. Én nagyon sokat fizettem ezért, nemcsak anyagilag, hanem lelkileg is. És ezért megváltozott az életem, máshogy látok mindent, máshogy gondolkozom, máshogy bánok a pénzzel, az érzelmekkel, a barátokkal. Egyszerűen megbecsülöm, amim van. Sírni tudnék egész nap, nem azért, mert gyenge vagyok, hanem mert ennyire meghatott ez lelkileg” – mondta el.

Aurelio azt is megmutatta Instagram-sztoriban, hogy barátaival és gyermeke édesanyjával mentek el szabadulása után ünnepelni.