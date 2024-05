Erdélyi Mónika, a Mónika Show egykori műsorvezetőnője hatalmas átalakuláson ment keresztül testileg és lelkileg is az elmúlt időszakban, ugyanis rengeteget fogyott egy teljes életmódváltással. Az 56 éves tévés-youtuber elmondta, ez egy nagy mérföldkő számára.

Erdélyi Mónika Jákob Zoli oldalán a Fitness Fesztivál sajtótájékoztatóján

Fotó: Bors / Szabolcs László

– Húsz kilót fogytam és ultra büszke vagyok magamra, hogy végre sikerült így 15 év után, mert nem volt kis menet, azt azért el kell mondjam – kezdte a Borsnak Mónika.

– 15 évnyi kínlódásra tett így pontot most ez a program, hiszen több kúrán is túlestem már. Az ember mindig ezt csinálja, egy ideig próbálgat ezt, próbálgat azt, ami ideig-óráig hoz valami eredményt, aztán mégsem. Most jött el az a program, amit nekem találtak ki, hogy lement a húsz kiló, mert eddig nem ment le – osztotta meg a műsorvezető, aki nem tartja véletlennek, hogy eddig ez nem sikerült neki.

– Valami oka csak kellett, hogy legyen, hogy 8-9 kilóig ment, de a húszig csak most sikerült – jegyezte meg a tévés, akin már régen hordott ruhái csak lógnak.