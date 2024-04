Mint arról korábban beszámoltunk, az úszónő imádja a szigeten töltött időt és úgy érzi, családja és a gyakorlás segíti elérni a céljait.

A legutóbbi, közösségi oldalán közzétett fotókon igazi megható pillanatokat láthatunk, többek között azt, ahogy edzés közben a kislányára mosolyog, de olyan képet is megosztott, ahol férje és közös gyermekük együtt bámulják a tenger hullámait. Kamíliát még egy delfin társaságában is lencsevégre kapták, láthatóan ő is nagyon élvezi a nyaralást.