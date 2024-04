Jákob Zoltán egy hosszabb pihenésre, vagy ahogy ő fogalmaz, elvonulásra készül. Szüksége is van egy kis lélegzetvételre, hiszen az elmúlt egy éven gyakorlatilag csutkagázon száguldott át. Leforgatta a minden idők legnagyobb nézettségét hozó A Nagy Ő évadát, majd a háttérben elkezdte növeszteni cégbirodalma legújabb lábát, amiről hamarosan mindannyian hallunk majd, hiszen Zoltán tervei szerint legalább akkorát fog szólni, mint a körmös biznisz. Eközben pedig olyan elánnal gyűjtötte a TikTok és egyéb közösségi platformos követőit, hogy az előbbin napokon belül átlépi az 12 milliós álomhatárt. A milliárdos üzletember most a Ripost-nak mesél a tervezett utazásáról.

Jákob Zoltán Balira utazik, hogy feltöltődjön a nagy dobás előtt

Fotó: Szabolcs László



– „Fogalmazzunk úgy, hogy most veszek egy jó mély levegőt, aztán a napokban repülőre szállók, és kifújom magam Bali szigetén, és kicsit mélyebben megismerkedem a Buddhista tanokkal. Egyébként is közel áll hozzám ez a fajta életszemlélet, és szervesen illeszkedik is abba az életmódváltásba, amit a svájci tanulmányutam alatt indítottam el, és ami szorosan kapcsolódik a már említett nagy dobáshoz. Bevallom, izgulok is kicsit, hiszen ahogy az üzleti életben már megszokott, kétféleképpen sülhet el a nagy terv, amit a háttérben szövögetek már jó ideje.”

– „A rengeteg munkát beletettük és most következik az a rész, amikor meg kell mutatnunk a világnak, hogy mit alkottunk. Nos, erre pihenek most rá...” – tette hozzá Jákob Zoltán.