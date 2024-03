A Dal 2024 dalválasztó show a Duna TV-n fut. Kocsis Tibor az előválogató után az elődöntőből is továbbjutott, és március 23-án, szombaton 19.35-kor kezdődő döntőben is ott lesz az Egy életen át című produkciójával.

Kocsis Tibor

Forrás: Ripost.hu

Ennek kapcsán Kocsis Tibor a következőket írta Facebook-oldalán: „Ígértem nektek szavazási infókat, csak hogy képben legyetek, mire odaérünk a műsorban. Ti, akik régóta követtek az oldalon, már fekete öves szavazók vagytok, de azért segítek most is! Szavazni csak a produkciók elhangzása után tudtok. A zsűri által kiosztott pontszámok alapján kialakul egy sorrend, és a legjobb 4 produkcióra lehet majd szavazni. Ekkor derül majd ki, hogy én is köztük vagyok-e.

Szavazni alapdíjas sms-ben lehet, a 07-e kódot kell elküldened, egy készülékről 20 alkalommal.

A telefonszám: +36 20 44 22 999; +36 30 44 22 999; +36 70 44 22 999

Mint tudjátok, nagyon sok ember rengeteg munkája és lelkesedése van abban, hogy az Egy életen át c. dalom idáig eljuthatott. Őszintén remélem, hogy amit a színpadon látni fogtok, azt ti is annyira szeretitek majd, mint én és a lelkes csapat, akik nagyon hiszünk ebben a dalban!”