Mint ahogyan arról korábban mi is többször beszámoltunk, 2023-ban a Nagy Ő című műsorban, Jákob Zoli, a hartai származású üzletember szívéért szálltak harcba a nők.

A 17 hölgy közül, végül Hajnal Bettinát választotta a körmöskirály. A műsor forgatása után, egészen az adások levetítéséig nem találkozhatott egymással Betti és Zoli, de mindketten bizakodva és izgalommal várták, hogy végre elmélyíthessék románcukat, ami a műsorban még meglehetősen stabilnak tűnt. Többször is találkoztak a műsor után, Zoli meglátogatta választottja családját is, mindent megtettek, hogy kialakuljon közöttük egy kapcsolat, ám az üzletember novemberben az Instagram-oldalán jelentette be, hogy a tündérmesének hivatalosan is vége van.

Azóta úgy tűnik, hogy újra szerelmes lett az egykori Nagy Ő győztese, Betti. Nemrég megmutatta új párját, ahol együtt mosolyognak a fotón.

Betti párjáról néhány napja Jákob Zoli nyilatkozott a Tények Plusz riportjában.

– Nagyon szimpatikus Betti új párja, úgy látom megvan közöttük a kémia és boldognak tűnnek együtt, bár szerintem nem sok ideje ismerhetik egymást, ugyanis Bettivel nem olyan régóta vagyunk olyan viszonyban, hogy mind a ketten máshol keressük a párunkat – mondta el a véleményét Jákob Zoli.

Betti és Zoli között már nincs kapcsolat, ám a milliárdos üzletember nem tagadja, de némi féltékenységet is érez. Először kicsit szomorú lett, hogy exe már talált párt, viszont ő még nem. Zoli ettől független nincs elkeseredve és szurkol volt párjának.

– Betti sokszor mondta nekem hogy az előző kapcsolataiban az nem tetszett neki, hogy mindig ő viselte a nadrágot. Most nagyon szurkolok neki, hogy ezzel a sráccal egy olyan kapcsolatot tudjon létesíteni, ahol nem ő viseli a nadrágot, bár a Bettivel nehéz dolga lesz olyan szempontból, hogy Betti egy elég karakán, önmagáért erősen kiálló nő, amivel nincs is semmi probléma, csak ugye egy férfinak ezt überelni kell, ez pedig nem egyszerű feladat – tette még hozzá Jákob Zoli, aki továbbra is keresi az igazit.