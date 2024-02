Már fut a Dal 2024 dalválasztó show a Duna TV-n. Az előválogatón bejutott 40 produkció négy fordulóban mutatkozik be, szombaton esténként. Az első 10 dalt február 10-én hallhatta a közönség. A zsűri mellett a tévénézők is szavazhatnak. Múlt szombaton első helyen, 48 ponttal, Kocsis Tibor – Egy életen át című produkciójával jutott tovább. Tibor nem először állt a Dal színpadán, már tavaly is szerepelt.

A fantasztikus siker kapcsán Kocsis Tibor a következőket írta Facebook-oldalán:

– Csodálatos este volt, és csak remélni tudom, hogy eléggé ki tudom valaha fejezni hálámat a Jóistennek azért, amit tegnap átéltem, kapni és adni tudtam. Örökké emlékezni fogok erre a napra, erre a dalra. Sokat kaptam már általa, és a java még hátravan. A DAL-ban is, és úgy egyébként. Hamarosan jön a videóklip, addig pedig ez a gyönyörű tv-felvétel, amiért hálás vagyok a Duna Televízió stábjának!