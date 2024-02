A napokban számoltunk be arról, hogy Daisy a kertészkedés világába vezette be követőit, melyről szintén egy videót tett közzé Instagram-oldalán. Kemencében sütögetett és megmutatta veteményes kertjét is.

Gyönyörű kertjébe engedett bepillantást Daisy

Forrás: Bukovicsné Békefi Daisy Instagram-oldala

Legújabb videójában megmutatta, hogyan folytatódtak a kerti munkálatok, melyben kisfia, Zente is aktívan részt vesz. Már kibújtak a retek első levelei a fóliasátorban, és a sátor mögött már a vadhagyma is nő. Virágzik az illatos ibolya is, amiből biztosan készít valami finomságot Daisy. A videó végén még egy maradékmentő receptet is bemutatott követőinek.