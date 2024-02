Ahogy már beszámoltunk, a napokban egy szegedi családot segített meg Jákob Zoli, most pedig egy szegedi gyógypedagógiai intézmény dákjainak kedveskedett. Az üzletember Instagram-oldalán közzétett videóból megtudhattuk, hogy az ajándékok között volt jópár kerékpár, amit a gyerekek hatalmas örömmel fogadtak.

Ismét adományokkal segítette a nehéz sorsú gyerekeket Jákob Zoli

Forrás: TV2

– Azért jöttem, mert kíváncsi voltam rátok. Hoztam nektek ajándékot, a hintát és a mászókát is most megkapjátok – mondta a gyerekeknek szánt köszöntőjében Jákob Zoli. A kicsik előadással is készültek köszönetképpen a sok meglepetésért.