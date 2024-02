Kecskeméten is hallható már a Balázsék reggeli műsor. December 14-én fuzionált a Gong Rádió és a Rádió1. Így a Rádió1 Gong-on, Kecskeméten a 96,5 MHz-en 6-10-ig Balázsék szólnak hétköznap reggelenként. Mint ismert: Vadon Jani decemberben kiszállt a trióból, így Balázsék keresték az utódját. Nem pótolni szerették volna őt, egy új színt kerestek a népszerű rádióműsorba.

Péntek reggel jelentették be az új tagot. Vicces, Balázsék humorához tökéletesen illő show-val vezették fel, hogy hétfőtől Ráskó Eszter a harmadik tagja a Balázsék műsorvezetői csapatának, Balázs és Feri mellett. A négy napon át lehetett szavazni, mintegy 260 ezer szavazat érkezett.

Az eredményhirdetéskor először érkezett Pákó, aki bár nem szerepelt a listán, mégis régi vissza-visszatérő arc az évek alatt. Ismét hozta a formáját, derűt csalva a műsorvezetők arcára. Ezután Balázs teljes komolysággal felvezette, hogy a közönség Alekoszra adta e legtöbb szavazatot, és Alekosz már ott is volt a stúdióban. Elmondta, mennyire örül, és már a parkolót is kinézte magának. Eközben jöttek a megdöbbent hallgatói hozzászólások, mire Balázs végül felfedte, hogy mindez csak komédia, show. Az igazi győztes, Ráskó Eszter stand up comedy-s.

Eszter, aki nagy sikerrel mutatkozott be a Riporter kerestetik sorozatban, a hallgatók imádták. Ráadásul Balázs és Feri is egy hullámhosszon volt vele, így a döntés könnyű volt. Hétfőtől harmadikként Ráskó Eszter köszön majd be reggelenként Balázsékkal.

A kommentek alapján, a hallgatók jelentős része nagyon nagy örömmel fogadta a döntést.