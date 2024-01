Fillérekből is ihatunk otthon rizstejet, ebben segít legújabb videójában Daisy. Mint azt a posztjában is megmutatta, 1 bögre rizshez önt annyi vizet, ami ellepi. Fahéj, vagy vanília rudat is tehetünk bele ízlés szerint. Ezt követően a hűtőben hagyja állni egy éjszakát, majd másnap a fahéj eltávolítását követően egy liter vízzel felöntve leturmixolja. Végül egy tiszta textilen átszűri, és már lehet is inni a természetes rizsitalt nagyjából 100 forintért.