Mint az Instagram-oldalán megosztotta, nem mindenki tudja, hogy miből készül a legtöbb pár száz forintos, fekete füstölő pálca.

– Régen én is szerettem őket és el sem gondolkodtam rajta mi is ez valójában, de mióta utána néztem, már nem szívesen égetek rossz minőségű, szintetikus anyagokat az otthonomban Persze jó minőségű füstölőket is kapni, csak érdemes odafigyelni az alapanyagokra, emellett a házi készítésű is remek megoldás – írta oldalán.

Hozzátette, érdemes minőségi füstölőt használni, melyek általában barnás színűek és az alapjuk valamilyen fapor, ehhez kerülnek a fűszerek és a természetes olajok. De ezt akár házilag is elkészíthetjük. Ő ezúttal darált fenyőtobozt használt alapul, ebbe kerültek a fűszerek, olajok és egy kevés víz, hogy összeálljon. A formázást követően a radiátoron 1 nap alatt kiszáradt, utána pedig már lehet is használni.