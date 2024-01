Benyó Zsuzsanna a napokban közösségi oldalán osztott meg egy fotót a gyermekkorából, melyen 22 évvel ezelőtti énjét mutatta meg.

„2002 vs. 2024… 2002-ben jelent meg Eminem Without Me c. dala… erről a szettről eszembe jutott az az életérzés. Abban az időben szerettem volna én is ezt a deszkás, rapper vonalat vinni az öltözködésemben, csak éppen a testem nem volt olyan dögös, mint az MTV-n látott háttértáncosoké, aztán teltek az évek és kellő munkával, akarattal formáltam magamnak egy olyan alakot, amire 22 évvel később még egy ilyen szettet is fel tudok venni.”

– írta a fotók alatt.

Zsuzsa szerint sosem késő elkezdeni a változást és mindig van lehetőség változtatni.