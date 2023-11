Az énekes Wolf Katival duettben énekelte el a a Moulin Rouge Come What May című dalát. Kocsis Tibor úgy nyilatkozott a koncert után, hogy ez nem minden nap adatik meg az embernek.

– Maradandó élmény volt és felemelő volt a közönség reakciója is – írja a közösségi oldalán az énekes. – Köszönet ezért a pillanatért. Hálás vagyok, hogy megtörténhetett!

Nem mellesleg, az új száma is megjelent a napokban Kocsis Tibornak Kéz a kézben címmel.