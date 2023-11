A kiskunhalasi Tápai Andinak egyre nehezebb dolga van, hiszen szűkül a fiúk köre és már az összes versenyben lévő udvarlója nagyon közel áll a szívéhez. Még azok is, akikről biztosan tudja, hogy svindlik. Ilyen volt Dávid is, akitől a legutóbbi ceremónián vett búcsút. A fiú elsők között érkezett a villába, és rangidősként nagyon szeretett volna a fináléba jutni, de összességében nem bánta, hogy kiesett. A ceremónián szokás szerint felbukkant Dávid barátnője, Szimi is, akinek gyorsan súgott is valamit a fülébe.

– „Mit súgtál a fülébe?” – kérdezte a műsor háziasszonya, Liptai Claudia.

Dávid először hezitált, aztán elárulta:

– Azt, hogy meg lesz kérve a keze.

Ennek ellenére a Szingli vagy svindli kibeszélőműsorába Dávid már pár nélkül érkezett, és elárulta, hogy nemcsak a lánykérés, de a kapcsolatuk is fuccsba ment.