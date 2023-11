Mint azt a kecskeméti influenszer Instagram-oldalán írta Imádták az elkészítés minden percét, a kész házikó pedig nagyon varázslatos lett, a hirdetést fel is adták hozzá.

„FIGYELEM, kiadó TökLak! Erdei tündérek és manók előnyben, de szívesen látunk más, apróbb termetű varázslényeket is. Ha egy hideg őszi éjjelen szívesen melegednél a mécsesek fényénél, esőtől óvva töktetővel a fejed felett, várunk szeretettel! Bérleti díj nincs, ha mégis viszonoznád a szíves vendéglátást csak arra kérünk, továbbra is ápold, gondozd, újra és újra tárd elénk a természet csodáit, hogy azokat felfedezve mi is elmerülhessünk bennük – olvasható hirdetésükben.

Reméljük a házikó hamar meg is találja bérlőjét.