Közeledik a műsor vége, hiszen csütörtökön már végre a nézők számára is kiderül, hogy a hartai származású Jákob Zoli ki mellett keresi tovább a szerelmet. Addig is viszont még kiélvezi, hogy a többi lány is odáig van érte, és persze ő is szeretne még kedveskedni nekik. Ezúttal a csupán 20 éves Natinak volt szerencséje, hiszen az eddigi legromantikusabb randin ő vehetett részt. Magángéppel utaztak és egészen Rómáig meg sem álltak.

Az olasz életérzés és a Trevi-kút romantikus varázsa megtette a hatását, hiszen sorra csattantak a szájra puszik, később a Colosseumnál pedig már teljesen természetes volt, hogy Nati Zoli ölébe pattanjon. Láthatóan Zoli is felszabadult a fiatal lány mellett, hiszen egy vallomás is elhagyta a milliárdos száját:

− Te kis cukker! Vicces vagy, szeretlek! – mondta Zoli.

Nati később a mondat minden egyes betűjét elemezte, hogy megfejtse, vajon mit is jelenthet.

– Számomra a szeretlek, az egy nagyon nagy súlyú szó. Ha valakinek azt mondod, hogy szeretlek, azt tényleg tiszta szívvel mondod, és őszinte érzelmekkel. És ő azt mondta, hogy szeretlek. Nagyon meglepődtem, de úgy éreztem, hogy én is – mondta a lány.