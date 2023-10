A megismerkedés és a beköltözés után már kialakult egyfajta rivalizálás a hölgyek között, és vannak olyanok, akik a többségnek nem szimpatikusak. Ilyen például Virág is is, aki az előző évadban is feltűnt, akkor Árpa Attila szívét akarta meghódítani. Virág az első adandó alkalommal lecsapta Zolit Nati kezéről, ebből pedig komoly feszültség alakult ki:

– Zoli szívéért küzdünk, úgyhogy szerelemben, háborúban mindent szabad. – védekezett a bikinimodellként dolgozó Virág

Rajta kívül még Erika sem lett a közösség szíve csücske, viszont vele szemben inkább féltékenységről van szó, ugyanis a lány megkapta a Bács megyei milliomostól a Hazatérés Kulcsát, ami akár komoly előnyt is jelenthet számára, de erre egyenlőre még nem derült fény.

Végül pedig Vivi került célkeresztbe, aki korábban már randizott a hírességgel, de a lányok el sem tudják képzelni Zoli oldalán. "Butácskának tartom" – érvelt a 20 éves Nati

A lányoknak szavazniuk kellett arról a két versenyzőről, akiket a legkevésbé tartanak őszintének, a vészélyzónások közül pedig egy valakinek haza kell mennie. A következő epizódban megküzd egymással Virág, akit a kastélyban már csak kaktusznak becéznek és Vivien, aki helikopterrel érkezett, hogy meghódítsa a szépségipar forradalmárát.