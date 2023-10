Jákob Zoltán Tegnap, 13:04

Rózsa nélkül maradtak: így vélekednek a műsorról a Nagy Ő kiesői – videóval

Jákob Zoli párkeresését mi is nyomon követjük napról napra a Nagy Ő-ben, aki több lánynak is búcsút intett a legutóbbi adásban. Két kieső, Péntek Mónika és Benkovits Vivien a Mokkában számolt be arról, milyen érzésekkel tértek haza a műsor után.

A Nagy Ő legutóbbi részében több versenyző is rózsa nélkül maradt: közülük ketten, Péntek Mónika és Benkovits Vivien nemrégiben a Mokka vendégeiként számoltak be róla, hogyan élték meg a távozást, és milyen érzésekkel gondolnak vissza a műsorban eltöltött időre. Ugyan egyiküknek sem sikerült elnyernie a hartai származású milliárdos üzletember, Jákob Zoltán szívét, Mónika és Vivien sem éreznek csalódottságot, sőt, inkább megkönnyebbültek, hogy nem folytathatják tovább a versenyt. Nagyon rivalizáltak bent a lányok, és nekem nem hiányzott ez a cirkusz az életembe. Nagyon nyugodt az életvitelem – jelentette ki Mónika, aki csalódott, hogy nem tudta jobban megismerni Jákob Zolit. Mint mondta, tőle távol áll a drámázás, és többször is próbálta csitítani a konfliktusokat a többi lány között. Vivien egyetértett vele, és hozzátette, ennyi nő összezárva nagyon könnyen hajba kap egymással, különösen versenyhelyzetben. Azt is elmondta, hogy bár kis szomorúsággal természetesen elöntötte a kiesés, de úgy gondolja, minden okkal történik. Vivien a műsorban elmondta, hogy korábban találkozott egy másik férfival, és valószínűnek tartja, hogy emiatt is esett ki a versenyből. Mónika elárulta, végeredményben nem bánt meg semmit, és másoktól is pozitív visszajelzéseket kap a szereplését illetően: jelenleg felszolgálóként dolgozik, így naponta rengeteg emberrel találkozik, akiktől, miután felismerik, csak dicséretet és kedves szavakat kap. Vivien is hasonlóan vélekedik a műsorról, ő sem bánta meg, hogy jelentkezett, és bízik benne, hogy az emberek szemében pozitív karakter volt, ám ő is kapott negatív kritikát, ahogyan Mónika is.

