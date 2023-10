Mint írta: „Batta András zenetörténész professzor, a Zeneakadémia korábbi rektora, a Magyar Zene Háza jelenlegi igazgatója - az örök barát, ma 70 éves. Valahogy nekem örök fiatal is. Felhívtam telefonon, megköszöntöttem, találkozni is fogunk hamarosan. Arról is szó esett köztünk ma röviden, hogyan emeltük közösen erős barátsággá és szövetséggé a szakmai kapcsolatunkat. Megtanultam tőle bölcsebbnek lenni. Megtanultam tőle felesleges dolgokat elengedni idejében. Megtanultam tőle azt, ha nem szólalok meg, nem azt jelenti, hogy nincs mondandóm, sőt ugyanolyan beszédes a hallgatás is. Megtanultam tőle bátornak lenni, hogy mindig az maradjak, aki vagyok, és én döntsek az életemről. Megtanulta tőlem, hogyan kell életmódot váltani, jól futni. Megtanultam tőle, hogyan kell jól lassítani. Megtanultuk együtt a csapatjátékot, látszik a fotóinkon is, a Partitúra csodás forgatásaiból...

Drága Bandi, Isten éltessen sokáig. Köszönöm a barátságodat, a tanításaidat. És most már egészen biztosan tudom, hogy a zene világnapját (október 1.) szándékosan időzítették a te születésnapodhoz közel, pontosan annak másnapjára. Ölelünk: Erika, Zsolti, Bibi. ”

A poszthoz néhány közös képet is feltöltött Miklósa Erika a közösségi oldalára.