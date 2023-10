− A képen látható urak a Hirös Rescue Team elkötelezett tagjai, rengeteg életet mentettek meg teljesen önkéntes alapon. Mogyi kint járt a legutóbbi iszonyatos törökországi földrengésen is, ahol több, mint 10 embert az Ő segítségével tudtak kiemelni a romok alól. Legyen szó egy éppen karácsonykor eltűnt nagymamáról, vagy egy világméretű katasztrófáról, mennek és teszik, amihez a legjobban értenek: életet mentenek! − írja a színész közösségi oldalán.

Telefonon értük utol Trencsényi Pétert és arról kérdeztük, hogy miként alakult ki a kapcsolat köztük és Járai Máté között. Trencsényi Péter elmondta, hogy már régóta követik a színművész munkásságát a televízióban és a színházban is, így világos volt számukra, hogy kiváló művészi teljesítménye mellett emberi értékeire is felfigyeltek, közvetlen, barátságos emberként viselkedik, és ismert az is, hogy több ügy mellé is odaáll, amit fontosnak érez.

− Nagyon szeretjük őt, mint embert és színészt egyaránt, és mivel Máté nagyon sok időt tölt Kecskeméten, sőt, félig-meddig már kecskemétinek is tekinthető, jött az ötlet, hogy megkeressük őt. Tudtuk, hogy kapható arra, hogy jó ügy mellé álljon, és ez bebizonyosodott, hiszen miután megismerte munkánkat, rögtön igent mondott a felkérésre − mondta Péter, hozzátéve, hogy a bejelentést az állatok világnapjára időzítették.

Az együttműködés természetesen nem napi feladatot jelent a színésznek, hanem ennek keretében közös megjelenések várhatók a rendezvényeken, illetve a médiában, valamint Máté a HRT kampányaiban is részt vesz a jövőben. Mint arról korábban beszámoltunk, Járai Máté a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság csalás elleni kampányában is szerepet vállalt, és Trencsényi Péter elmondta, hogy korábban Győrben a véradásért indított népszerűsítéshez is csatlakozott, és segítségével megtöbbszörözték a véradók számát.