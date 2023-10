Jákob Zoli, a szőke hercege az idei Nagy Ő-nek, a szívéért versengő hölyek pedig már a tudomyán előtt is bizonyították érzéseiket. A mozgalmas nap után azt gondolták a versenyszellemben bővelkedő lányok, hogy végre szusszanhatnak egy kicsit, amikor Kiss Ramóna bejelentette, álarcos bálon vehetnek részt.

Ugyanakkor ezúttal is készült egy kis csavarral a műsorvezető, hiszen nem minden lány bújhatott báli ruhába, volt, akinek cselédként kellett szerepelnie a Nagy Ő előtt. A hátrányos öltözék még nem is zavarta annyira a kiválasztottakat, viszont amikor megtudták, hogy emiatt egész este egy szót sem válthatnak Zolival, hatalmas volt az elkeseredés.

Az est végére viszont nem csak a cselédnek öltözött, hanem az estélyibe bújt hölgyek arcáról is lefagyott a mosoly, ugyanis két új versenyző is érkezett az álarcos partira. Imola, a fiatal erdélyi lány már első pillantásra sem volt szimpatikus a többieknek:

– Fontos a Zoli pénze is, de az enyém is lesz. Ami az enyém az enyém, ami az övé, az az enyém is. – mutatkozott be a magabiztos szőkeség

Mellette Imola is megérkezett, akit Jákob Zoli azonnal randira vitt, és szinte rögtön elvarázsolta a lány, pláne amikor az elmesélte, hogy néhány éve Zoli engedte át az úttesten, azóta pedig képtelen volt kiverni a fejéből.