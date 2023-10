Jákob Zoli is feltűnt a legutóbbi Dancing With The Stars című műsorban, ahol többek között arról is kérdezték, hogy a jövőben el tudná-e képzelni magát táncosként a műsorban. A fő meglepetést viszont mégsem az erre adott válasza okozta, hanem néhány félreérthető megjegyzés. A nézők napról napra követhetik a milliárdos szerelmi életének alakulását, ugyanis idén ő bújt a Nagy Ő kiváltságos szerepébe, és a műsor kezdetekor 17 gyönyörű nő szállt versenybe a szívéért.

Jákob Zoli ennek ellenére a Dancing With The Stars adásában mégis félreérthető utalást tett az egyik versenyzőnek, Király Lindának:

– Nagyon beleéli magát, ez nekem nagyon tetszik – értékelte a produkciót.

A Nagy Ő mellett Emilio is részt vett az értékelésben, aki frappáns kérdést dobott vissza:

– Vinnéd A Nagy Ő-be Zolika?

A milliárdos bármilyen habozás nélkül vágta rá a választ:

– Persze!

A párbeszéd alapján akár még arra is lehet következtetni, hogy a Nagy Ő mégsem hozta el az áhított szerelmet a hartai milliárdosnak.