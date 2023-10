Jákob Zoli szívéért a műsor elején 17 gyönyörű és egymástól nagyon különböző nő szállt versenybe, közülük pedig akadtak nagy visszatérők is. Vivi, aki néhány nappal korábban esett ki a mezőnyből, Jákob Zoli nagy visszatérője volt, ugyanis korábban már találkozgattak egymással, de mégsem állapodtak meg egymás mellett. Ugyanakkor nemcsak a szőke herceg, hanem a Nagy Ő műsorának is akadt egy hatalmas visszatérője. Ő nem más, mint Virág, aki egy évaddal korábban még Árpa Attilát próbálta meghódítani. Sajnos akkor meglehetősen korán kiesett a versenyből, és rózsa nélkül maradt, Zolinak viszont úgy tűnik, nagyon is bejön a különös humorérzékkel megáldott Virág.

Olyannyira komolyak Zoli szándékai, hogy a legutóbbi Hazatérés Kulcsát a lánynak adta, vagy egy nagyon különleges randin vehetett részt. Zoli elvitte a lányt élete legelső üzletébe, ezzel pedig kicsit próbára is tette. Kíváncsi volt, hogy a lány akkor is kedvelné-e őt, ha nem lenne milliárdos. Virág átment a teszten, és bár nem Zoli kezdeményezte, de Virág a végén mégis csak csókot tudott lopni a Nagy Ő-től.

– Zolival megtörtént az első szájra puszi is. Kicsit gyors és rövid volt, de remélem, nem ez lesz az utolsó, mert nekem nagyon tetszett – mesélte Virág a többi versenyzőnek.