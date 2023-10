A Turai Kastély igazi darázsfészekké változott, Edinából pedig kibújt az igazi énje, ami nem biztos, hogy tetszene a Nagy Ő-nek. Edina eddig is a szúrós megjegyzéseiről, sértően őszinte természetéről volt híres a kastélyban, tehát nem hazudtolta meg magát, amikor egyik versenytársát, Bettit undok jelzőkkel illette a háta mögött:

– Olyan volt, mint egy paraszt Céline Dion – értékelte Betti énektudását, aki a My heart will go on című romantikus dalt énekelte korábban Jákob Zolinak, hogy kifejezze érzéseit.

Amint ez Betti fülébe visszajutott, szembesítette Edinát, aki felcsattant és káromkodva kikérte magának. Később drámai sírásban tört ki, hogy a stílusa ellenére a többi lány mégis megsajnálja.

– Csak azért sírok, mert le kellett hozzá alacsonyodnom – mártírkodott a feszültség kezdeményezője, Edina.