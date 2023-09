Kocsis Tibor születésnapján mondott köszönetet a családjának és barátainak, és nem utolsó sorban minden rajongójának és követőjének, akik mellette voltak a 2011-es X-Faktor óta.

Tibor azóta is aktívan vállal fellépéseket, a születésnapja után rögtön két koncertet is adott. Dorogon és a Szenes Iván-koncerten is nagy sikert aratott.