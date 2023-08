Mint azt Daisy az Instagram-oldalán közzétett videójához írja, a disznóparéj nagyon egészséges, aminek a magjait is felhasználhatjuk, épp úgy, akárcsak nemesített változatának.

A növény minden része ehető, de a levelei és a hajtáscsúcsok a legízletesebbek. A zsenge leveleit nyersen, sütve, főve, párolva fogyaszthatjuk úgy, ahogyan a spenót leveleit készítenénk el.

A magokat a virágzat száradása után gyűjtsük, majd lisztnek is felhasználhatjuk, de rizshez hasonlóan vagy kásának elkészítve köretnek is kiváló, vagy kipattogtatva müzlibe is tehetjük – írja.