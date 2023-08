– Lázadó tiniként el sem tudtam volna képzelni, hogy az acélbetétes bakancsomat egyszer majd szalmakalapra cserélem, hogy a nyüzsgés helyett a nyugalmat keresem, hogy a házibulik nem hoznak majd lázba, hiszen a kikapcsolódást a kert nyújtja – elmélkedik Daisy a közösségi oldalán.

– És bár a gyógynövényes könyveket már akkor is bújtam, álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer én is írok egyet. Ha a 15 éves énem most látna, biztosan kerekednének a szemei, de azt hiszem, titkon azért kicsit büszke is lenne rám – zárja gondolatait a kiváló kertészmérnök.

Daisy igazán büszke lehet magára, ugyanis sokaknak változtatta meg az étkezéshez és a szépségápoláshoz való hozzáállását. Több mint százezren követik tanácsait és praktikáit napról napra, valószínűleg a hamarosan elkészülő könyve is nagy népszerűségnek örvend majd.