A Hírös Agóra új klubkoncert sorozata rögtön egy jól ismert, népszerű énekessel vette kezdetét, aki ráadásul több szállal is kötődik a hírös városhoz. Kocsis Tibor Lajosmizsén nőtt fel, de egykoron még Kecskeméten is dolgozott, a Hírös Agóra csapatát erősítette. 2011-ben robbant be a hazai zenei életbe, amikor megnyerte az X-Faktort.