Jákob Zoli szokásához híven viccelődve mutatta be teraszáról nézve a Crystal Nails újonnan megnyíló üzletét. Az üzletember nemrégiben költözött be az egymilliárd forintot érő álomotthonába, és ha mindez nem elég, most lakásával szemben nyitotta meg márkája igencsak terjedelmes üzletét.