A júniusban megrendezett Magyarország Szépe verseny kapcsán többször is hírt adtunk Nagy Annamáriáról, most azonban még többet megtudhattunk róla. Elsőként arról szólt, mi motiválta, hogy induljon a versenyen.

– Mindig is érdekelt ez a világ, mind a szépségipar, mind a divat. Így nem volt kérdés számomra, hogy egyszer kipróbáljam magam. Idén először éreztem azt a belső motivációt és bátorságot, hogy mertem is jelentkezni a Magyarország Szépe versenyre. A családom nagyon jól fogadta a jelentkezésemet, végig támogattak.

A fő támogatóm azonban végig a párom volt, aki nagyon sok motivációt adott az első perctől kezdve

– mesélte Annamária.

Azoknak a lányok, akik gondolkoznak szépségversenyen való indulásban, adott némi útmutatót.

– Első lépésként követni kell a Magyarország Szépe social média felületén az információkat. A jelentkezési időszakban néhány alap információt, adatot kérnek el, például a méreteket, a magasságot, csípőbőséget, mellbőséget és kettő képet. Az egyik egy portré kép, a másik egy egész alakos bikinis kép. Megkérdezik a családi állapotot, mivel csak hajadon lányok jelentkezhetnek erre a versenyre. Mindezeken túl néhány olyan információt is kérdeznek, hogy szerepeltünk-e már tévéműsorban, van e tetoválásunk. Ez utóbbi nem kizáró ok. Nekem például nincs, de volt olyan lány, akinek igen, nála sminkkel takarták el – tette hozzá Annamária, akinek ez volt az első komolyabb versenye, bár 11 évesen megnyert egy gyermekszépségversenyt, melynek fődíjaként egy szuper családi nyaraláson vehettek részt.

A Magyarország Szépe döntőjét kéthetes tábor előzte. Ennek kulisszatitkaiba is bepillantást adott.

– Budapestről tizenkilencen indultunk el a siófoki hotelbe, ahol 13 napot töltöttünk el. Az első két nap négy alversenyen részt vettünk. Az első napom a Miss Fashion, illetve a Miss Sport, a második napon pedig a Miss Natural Beauty és a Miss Talent alverseny. Az összesített eredmények alapján búcsúztunk el három lánytól, és így alakult ki a 16 fős döntő. A tábor első hetében párhuzamosan zajlott a verseny, és a tévés forgatások, ami elég nehéz volt. Szerencsére a második héten már csak a próbákra kellett koncentrálni, és ott a legjobbat nyújtani – részletezte, majd a napirendre áttért.

– Minden nap 7 órakor indítottunk egy edzéssel, majd jött a mérlegelés.

Folyamatosan figyeltük, ki mennyire tudja tartani a súlyát. Ezt követően reggeliztünk, majd a rövid készülődés után forgatásokra vagy különböző szervezett programokra mentünk. Minden program titkos volt, semmit nem tudtunk előre. Csak annyi információt kaptunk, hogy mikor, hol és hogyan kell megjelennünk. Ilyen programok voltak a kommunikációs tréningek, különböző előadások a hajápolásról, a bőrápolásról, étrend-kiegészítőkről, volt Social Media előadásunk és angol szintfelmérőnk is. Sőt még egymásnak is tartottunk előadást, hogy egy kicsit jobban megismerjük egymást, ki honnan érkezett – sorolta a tábori élményeket Annamária, majd mesélt még a gáláról.

– Korán indult a verseny napja is, mert előző este későn értünk vissza Siófokra a budapesti hosszú próbák és wellneszezés után. Az MTV stúdiójában egész nap próbáltunk, izgatottan vártuk az estét. Délután profi sminkesek és fodrászok varázsoltak mindenkit igazi királynővé. Én fantasztikusan éreztem magam az egész döntő alatt. A kezdeti izgalom után végül már egy igazi kis buliként éltem meg az egészet, és nagyon boldogan tértem haza. Az sokakat meglepett, hogy bikini helyett sportruházatban kellett felvonulni, de személy szerint szerettem. A casting során egyébként még bikiniben voltunk – fejezte be az élménybeszámolót és mesélt a magánéletéről is Annamária.

– Kecskeméten születtem, Dunavecsén nőttem fel. Később visszakerültem Kecskemétre néhány évre, a pedagógusképző kar óvodapedagógia alapképzését végeztem el, majd ezt követően költöztem össze a párommal Budapesten. Kecskemét még azért is fontos számomra, mert itt ismerkedtem meg a jógával, mely életem fontos része. Jelenleg Óbudán vagyok óvodapedagógus, és hamarosan meglesz a második diplomám is, a Pécsi Tudományegyetem neveléstudományi mesterképzés hallgatója vagyok, és már csak a záróvizsgám van hátra. A szüleim Dunavecsén élnek, akárcsak a bátyám. A húgom viszont Balaton mellé költözött a férjével – árulta el a családi szálakat, végül pedig a jövőjéről szólt.

– A jövőt tekintve szeretném kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket az élet elém állít, akár egy újabb szépségversenyen is indulnék, mivel nagyon jó élményeket szereztem. Az egész közeg olyan volt, mint egy osztálykirándulás és egy nyaralás együtt, ráadásul egy-egy tréning a személyiségünket is formálta – mondta végül.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.