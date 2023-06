Az együttesnek a napokban jelent meg legújabb száma Melletted címmel, amelyről elárulták, hogy már az Alpárfeszten is hallható lesz. A vadonatúj szerzemény igazán magával ragadó, és talán azért esett most a választás egy érzelemdúsabb számra, mert az együttes frontemberének, Milánnak tavaly született meg első gyermeke.

A zenekar egyébként fáradhatatlanul turnézik, az utóbbi időben Budapesten, Debrecenben, Székesfehérváron és Gödöllőn is felléptek. Emellett a fiúk a magánéletben is megállják a helyüket: Szűcs Ádám, a zenekar basszusgitárosa saját vegán cukrászdát üzemeltet, Kaldenekker Ferenc több másik zenekarban is gitározik, Milán pedig már édesapja egy gyönyörű kisfiúnak.