Berki Mazsi nem csak elköltözött Budapestről, de jelenlétét is visszafogta a közösségi médiában. Az anyaság és a való élet megélése számára most a legfontosabb, hiszen Berki Krisztiánnal közös lányuk, Emma már 19 hónapos és egyre több időt szeret tölteni a szabadban. Berki Mazsi egy reggeli műsorban elmesélte az elmúlt időszakban körülötte történt nagy változásokat – figyelt fel rá a ripost.hu.

A kecskeméti származású influenszer elmondta, hogy az egyik legfontosabb változás a költözés volt. Úgy gondolta, ahhoz, hogy új életet kezdhessenek, egy új helyre kellett költözniük, messze az előző lakásban megélt emlékektől.

– „A Római-parton laktunk sokáig, de Székesfehérvárra költöztünk. Megmondom őszintén, már nem mentem mindig olyan boldogan haza. Úgy éreztem, hogy szükséges egy kis környezetváltozás, hogy új életet tudjunk kezdeni, hogy ne minden nap abban a lakásban ébredjünk fel, ahol rengeteg közös emlék vár” – jegyezte meg az anyuka a Mokkában, aki kertvárosi környezetbe költözött, közel a testvéréhez.

Családja is segíti Berki Mazsit

Mazsi elmondta azt is, hogy kislánya, Emma már 19 hónapos lett és egyre aktívabb. A szüleitől és testvérétől rengeteg segítséget kap, de sokszor előfordul, hogy lánya kezdeményezi a szabadidős programokat már.

– „Emma már 19 hónapos. Fantasztikusan vagyunk, egy igazi csodababa, mindenki ezt mondja. Én szoktam megkapni a hisztis dackorszakát” – emelte ki viccesen, majd folytatta: – „Nagyon jól viselkedik, egy tündér, de van akarata és ez nem is baj! Imád a szabadban lenni, sokszor amikor leülök, ő jön oda hozzám, hogy álljak fel és menjünk ki.”

Jól esik neki a valódi életüket élni

A műsorvezető megjegyezte, hogy úgy veszi észre, Mazsi kevesebbet van jelen a közösségi médiában, mint eddig. Van, hogy sokat posztol az anyuka, de előfordul, hogy utána hetekig semmit. El is mesélte, ez miért van:

– „Socialmédiás alkotói válságban voltam sokáig” – jelentette ki.

– „A kislányom édesapja vezetett be a socialmédiába, mindig ő nézte meg a posztjaimat, és most teljesen egyedül maradtam ebben. Nem olyan könnyű, mert nehéz mindig kreatívnak lenni” – vallotta be Mazsi, de azt sem titkolja, hogy jól esik neki élni a valódi életüket.

Berki Krisztián síremléke

Fotó: Vaskó Tamás / Ripost

Nehézségei voltak

Mint elmondta, érzelmi nehézségektől sem volt mentes az elmúlt pár hónapja. Az anyák napja is ezek közé tartozott, mert május első vasárnapja majdnem egybeesett Berki Krisztián halálának évfordulójával. Elmondása szerint vannak nehezebb és könnyebb napjai, de sokat segített a gyász feldolgozásában, hogy elkészült Krisztián síremléke.

– „Lehet, hogy valaki ezen nevet, de nekem ez egy nagyon nehéz feladat volt az életemben. Hónapokig tartott, mire kitaláltam, hogy milyen formája, milyen mérete legyen, és hogy méltó legyen hozzá ” – jegyezte meg az özvegy anyuka, aki aztán leszögezte azt is, hogy azért nem beszélt még új párkapcsolatáról sehol sem, mert nem szeretne semmit sem elkiabálni.