Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, Hosszú Katinka, bajai származású olimpiai bajnok úszó 2022 augusztusban házasodott össze Gelencsér Mátéval, 2023 márciusban pedig bejelentették a nagy hírt, hogy hamarosan szülők lesznek. Az úszólegenda a hetedik hónapban van már, így már nem kell sokat várniuk a gyermekre, ám a nemét még nem árulták el.

– Készülődünk, várjuk, hogy érkezzen a babánk. Próbálok utána olvasni, minél többet megtanulni ezzel kapcsolatban, de az ismerősöktől is sok jó tanácsot, javaslatot hallok. Sosem voltam babonás, ezért apránként mindent beszerzünk, amire a babának szüksége lehet – írja a hot!-nyomán a borsonline.hu.

Katinka láthatóan nagyon jól érzi magát a bőrében, ugyanazzal a lelkesedéssel veti majd bele magát az anyaságba, mint egykor a medence vizébe, amit oly sokszor láthattunk tőle.

– Az anyaság érzése menet közben fog alakulni szerintem, majd ha itt lesz már a baba. Várom a kihívásokat, azokat is, amikről azt mondják, hogy nehéz lesz. Kíváncsi vagyok, mivel fogunk szembesülni. Szerintem készen állunk, de ha pedig mégsem állnánk készen, akkor is jönni fog – mondta a kismama, aki azt is hozzátette, hogy a sportot továbbra is folytatja, ám immár lassabb tempóban.

– Nekem muszáj mozognom, ez az életem része. Továbbra is aktív vagyok, de magamhoz képest nem annyira, mint régen. Addig csinálom, amíg jólesik – árulta el a magazinnak.

Viaszhasonmás

Budapesten is megnyitotta kapuit a Madame Tussauds-kiállítás, ahol ötvenegy külföldi és magyar híresség között Hosszú Katinkát is láthatjuk viaszbábuként.

– Mindig is szerettem volna egy ikertestvért. Most már bármikor találkozhattok vele (velem) a Madame Tussauds-ban! Rajtunk (rajtam) kívül még 50 ismert személy figuráját láthatjátok, nekem nagy élmény volt végigjárni a múzeumot! – írta a kiállításról Hosszú Katinka az Instagram-oldalán, ahol egy közös fotót is megosztott a hasonmásáról.