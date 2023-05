Ezen a találkozón az opera-énekesnővel a hitről beszélgettek. Megkérdezték tőle, hogy vajon mindig elég erős-e a hite. Hogy képes-e a hite olykor a kudarcok fölé emelni. Mint írja: „Szerintem nincs fokozata a hitnek, nincs erős, erősebb, legerősebb hit. A hit önmagában is jelenti az erőt. Nem egy feszült és indulatos erőt, hanem egy mindentől felszabadító, megszabadító erőt. És erre éppúgy szükségem van a sikereknél, mint a kudarcoknál. Így a kudarcok is megszelídülnek az életemben, s próbatétellé válnak. A hit számomra megnyugvás, elfogadás, a másik elfogadása is, befogadás, a másik befogadása is, kiállás a másik mellett is.”

Miklósa Erika egy fotót is megosztott követőivel, amelyen Erzsébet nővérrel és Teréz nővérrel mosolyog a kamerába.