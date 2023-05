Magyarország 37. leggazdagabb embere nem először ültet be embereket a 110 milliót érő Ferráriájában. A héten Jákob Zoltán hazalátogatott Állampusztára, ahol a volt szomszédját, Marika néni foglalta el a helyet a volán mögött – minderről Instagram-oldalán számolt be a milliomos. A volt szomszédja a videóban azt is elárulja, hogy még sosem vezetett Ferrarit Jákob Zoli egész biztos örök élményt szerzett Marika néninek.

„Nagy dolog amit elértél, de az igazi nagyság emlékezni, honnét indultál el. Maradj mindig ilyen ember Zoli, ez az igazi követendő példa.”– írja Jákob Zoli egyik követője a videó alatt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Zoller Zsolt énekes, digitális tartalomgyártó is vezette már Jákob Zoltán luxusautóját.